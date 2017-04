Rob Bolland is 'gamechanger' in Oostenrijk

“Wonder boven wonder hebben we gewonnen. De andere genomineerden in de categorie muziek deden allemaal iets met of voor vluchtelingen”, zegt Bolland tegen BuzzE. “Daarom dacht ik niet dat we zouden winnen.”

Bolland deelt zijn prijs met de Falco-stichting. Die benaderde de producent, die betrokken was bij de Falco-hits Rock Me Amadeus en Jeanny, voor het project Falco Goes School. “Daarmee wil de stichting jongeren enthousiasmeren voor muziek. Ik ben het hele jaar bezig geweest met schoolbezoeken. Oostenrijk is wat groter dan Nederland, dat viel wel tegen”, lacht Bolland.

Ook dit jaar is de producent weer veel in Oostenrijk te vinden. “Falco Goes School krijgt een vervolg. Dus we gaan weer langs bij de scholen.” Ook Duitsland heeft volgens Bolland interesse in het project. “Maar dat is op z’n vroegst voor volgend jaar.”

Bolland had dinsdag de avond van zijn leven. “Hollywood-acteur Forest Whitaker was er ook, hij kreeg ook een prijs. En de Oostenrijkse president was er, met hem ben ik op de foto gegaan.”