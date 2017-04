Aaron Carter kampt met een eetstoornis

Aaron schreef dat hij als gevolg van een ziekte nauwelijks aankomt. “Willen jullie trouwens weten waarom ik zo dun ben?”, twitterde de 29-jarige zanger. “Dat is omdat ik op mijn negentiende kreeg te horen dat ik een middenrifbreuk heb. Ik heb er niet voor gekozen, wees aardig voor me.”

By the way y'all wanna know why I'm so skinny? It's because @ 19 i was diagnosed with a hiatal hernia, I didn't choose that. be kind to me.. — Aaron Carter (@aaroncarter) 26 april 2017

Volgens Aaron is de aandoening waarbij het sluitspiertje tussen de maag en de slokdarm soms minder goed functioneert “een verschrikkelijke stressaandoening”. De ‘hiatus hernia’ heeft gevolgen voor Aarons eetlust. “Het spijt me, dit is wie ik ben”, schreef de zanger, die geregeld opmerkingen krijgt over zijn tengere lijf. “Eigenlijk heb ik een eetstoornis.”

I'm sorry, sometimes I really wish I did look better, or I eat more like y'all say, this life doesn't come w much stability.... — Aaron Carter (@aaroncarter) 26 april 2017

Aaron zou soms zelf ook liever wat meer vlees op zijn botten willen hebben. “Maar dit leven gaat niet gepaard met veel stabiliteit.” De I Want Candy-zanger benadrukt dat hij geen drugsproblemen heeft. “Nee, ik gebruik geen drugs, en ja, ik voel pijn. Ik ben vanaf mijn zevende altijd aan het werk geweest en ben 22 jaar later niet van plan daarmee te stoppen.”