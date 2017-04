Ondanks hun voorliefde voor een ander genre, hoopt Justin binnenkort toch nog eens met Jennifer samen op het witte doek te stralen. "We praten er weleens over. We zouden samen eens iets moeten gaan maken." Overigens is het stel al eens samen te zien geweest in Wanderlust uit 2012.

Justin is de laatste weken vooral druk met het bedenken van grappen voor collega's Will Arnett, Amy Sedaris en Paul Rudd. Hij weet al snel of een grap goed is. "Ik heb ontzettend grappige vrienden en een geestige vrouw, als ik ze hoor lachen om mijn werk, weet ik dat het raak is."