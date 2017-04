Kevin Gates werd in Illinois opgepakt voor verboden wapenbezit en de rapper gaf woensdag in de rechtszaal toe dat hij schuldig was. In 2013 moest Gates ook al voorkomen voor wapenbezit, maar destijds kwam hij niet opdagen.

De rapper zit sinds eind maart al achter slot en grendel en zal overgeplaatst worden naar de gevangenis van Illinois. Eerder heeft Gates al vastgezeten nadat hij een vrouw had geschopt tijdens een van zijn optredens.