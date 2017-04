Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Jessica Biel heeft als moeder meer empathie

Gisteren, 23:47

Jessica Biel kan zich beter inleven in anderen sinds ze moeder is. Wat haar werk betreft is de 35-jarige actrice naar eigen zeggen een stuk openhartiger geworden door de komst van zoon Silas.