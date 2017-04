Khloé Kardashian in de clinch met fotobureau

De presentatrice plaatste de foto al in september, het Britse bureau Xposure diende dinsdag een aanklacht tegen haar in. De foto, waarop Khloé is te zien met zus Kourtney, is gemaakt door een paparazzo, die het plaatje met de rest van een reeks via het bureau verkocht aan Daily Mail.

Volgens de rechtbankpapieren, die The Wrap heeft ingezien, claimt het bureau dat Khloé de foto waardeloos heeft gemaakt door het kiekje met haar miljoenenpubliek te delen. Haar bijna 67 miljoen volgers zouden precies de doelgroep zijn die de foto anders hadden bekeken in de magazines en kranten die klant zijn van het bureau.

De aanklagende partij ziet de post van Khloé als een commerciële actie, omdat zij haar Instagram gebruikt voor reclamedoeleinden. Het fotobureau eist 25.000 dollar (23.000 euro) van de realityster.