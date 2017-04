'Script tweede seizoen 13 Reasons in de maak'

De streamingservice zou heel dicht in de buurt zijn van een deal voor een tweede reeks van de populaire show waarin zelfmoord onder tieners wordt besproken. De serie, gebaseerd op het gelijknamige boek en geproduceerd door onder meer Selena Gomez, vertelt het verhaal van Hannah, die na haar zelfmoord bandjes rondstuurt aan al haar klasgenoten die iets te maken hebben gehad met haar beslissing.

13 Reasons Why kreeg veel lof, maar er was ook controverse over de beslissing van de producenten om Hannahs zelfmoord uitgebreid in beeld te brengen. Dat was een bewuste keuze, liet seriebedenker Brian Yorkey vorige maand weten aan The Hollywood Reporter. "We wilden laten zien dat zelfmoord rommelig en lelijk is, en erg pijnlijk. Er is niets vreedzaam of moois aan. Het is verschrikkelijk om te doorstaan en het is verschrikkelijk voor de nabestaanden. We willen daar een eerlijk beeld van geven."