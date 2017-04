Logo zendt alleen de finale uit. De Nederlandse meidengroep O'G3NE weet dus nog niet of zij ook in Amerika te zien zullen zijn. Zij moeten op 11 mei in de tweede halve finale van het Songfestival een plekje voor de grote finale zien te bemachtigen. Die vindt twee dagen later in Kiev plaats.

De zender bracht vorig jaar voor het eerst de finale van het Songfestival in ruim 52 miljoen Amerikaanse huiskamers.