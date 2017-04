Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Drie miljoen mensen volgen koning in Tilburg

38 min geleden

De liveregistratie van Koningsdag in Tilburg heeft donderdag ruim drie miljoen kijkers getrokken. De uitzending was daarmee het best bekeken programma van de dag, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.