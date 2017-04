Film Roman Polanski naar festival Cannes

Based On A True Story draait niet mee in de competitie van het festival. The Hollywood Reporter speculeert dat dit is vanwege de controverse die de regisseur met zich meeneemt. Polanski vluchtte veertig jaar geleden uit de VS terwijl er nog een rechtszaak tegen hem liep voor de verkrachting van een dertienjarige.

Toen de regisseur eerder dit jaar werd aangekondigd als voorzitter van de ceremonie rond de Franse filmprijzen Césars, leidde dat tot veel kritiek van onder mee feministische groeperingen. De 82-jarige filmmaker trok zich uiteindelijk terug.

Based On A True Story gaat over een mysterieuze vrouw, gespeeld door Eva Green, die probeert bevriend te raken met een bekende schrijfster. Die laatste rol wordt vertolkt door Polanski’s echtgenote, Emmanuelle Seigner.