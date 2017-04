John Legend voelt niks voor politieke functie

Voor de camera's van TMZ beantwoordde de zanger de vraag of hij zich ooit verkiesbaar gaat stellen met een stellig "Nee." Later lichtte hij dat nog iets verder toe: "Ik doe wat ik doe en ik hou van wat ik doe." Volgens John is er een groot verschil tussen kritisch naar de overheid kijken en er zelf deel van uitmaken. "Ik ben een activist, geen politicus."

Veel andere Hollywoodsterren hebben de afgelopen maanden laten weten wel iets te zien in een politieke loopbaan. Scarlett Johansson gaf aan die ambities te hebben maar te willen wachten tot haar dochter iets ouder is, en Caitlyn Jenner vertelde deze week dat ze zich de komende twee jaar beraadt op politieke stappen.

Zij zouden niet de enige sterren zijn die de overstap van Hollywood naar een bestuursfunctie maken. President Ronald Reagan werkte lange tijd als acteur, en actieheld Arnold Schwarzenegger werd gouverneur van de staat Californië. Ook de huidige president heeft een entertainmentverleden: Donald Trump presenteerde niet alleen realityshow The Apprentice, maar was ook jarenlang de drijvende kracht achter diverse miss-verkiezingen.