Hanna Verboom twijfelde over It Takes 2

Aanvankelijk wimpelde ze het aanbod een paar keer af, vertelt Verboom tijdens de opnames van de zangwedstrijd met BN’ers. Ze was de afgelopen jaren vooral bezig met het filmplatform Cinetree en is daarnaast werkzaam als regisseur. ‘’Ik hoefde helemaal niet, maar ze waren vrij overtuigend. Vroeger wilde ik graag zangeres worden en hoe leuk is het om nu een tijdje te doen alsof? Ik heb helemaal geen ambities zangeres te worden, maar ik vind het wel heel leuk zangles te krijgen en daarvan te proeven’’, zegt Hanna.

Ook voor Hans Klok is zingen een jeugddroom die uitkomt. "Ik vond het überhaupt leuk gevraagd te zijn’’, zegt de illusionist. ‘’Het is toch beetje een jongensdroom om te zingen met een band. Normaal durf je dat natuurlijk niet, omdat je al bekend bent met iets wat je heel goed kan. Het is gevaarlijk je vingers te branden aan dit.”

Leergierig

Klok noemt zichzelf leergierig. "Ze beloofden me de allerbeste ondersteuning met de beste zangcoaches. Dat vind ik wel leuk, want ik ben wel iemand die graag iets leert. Met steun van de zangcoaches zie je dat we echt iets bereiken. Zingen kun je leren. Ik denk wel dat een echte zanger of zangeres met talent geboren wordt, maar je kunt ook heel veel leren om zover te komen. Dat hebben we gedaan. En daarom is de kwaliteit van de show nu al verrassend.”

"Gelukkig krijgen we zangles en worden we goed voorbereid om iets te ontdekken wat je nooit eerder hebt gedaan’’, vult Holly May Brood aan. Zelf zong ze als tiener bij Kinderen voor Kinderen. ‘’We worden totaal uit onze comfortzone getrokken’’, zegt de actrice. ‘’Hoe ik me voorbereidde? Nou ik ging gewoon dood eigenlijk, ik was me niet meer aan het voorbereiden en dacht alleen oh my god. Het was chaos in mijn hoofd.”

De andere BN’ers die zondagavond (RTL4, 20.00 uur) de strijd met elkaar aangaan, zijn Ruben Nicolai, Gijs Staverman, Buddy Vedder, Tooske Ragas, Bibi Breijman, Verboom en rapper Keizer.