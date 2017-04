Voetbalmaffia vertelt over Johnny de Graaf (Vreeken), die speelt voor een Italiaanse voetbalclub. Hij woont met zijn vrouw Renate (Sallie Harmsen) en hun zoontje Sven in een mooie villa. Maar na een slechte periode en een conflict met de voorzitter van zijn club, wordt hij op de transferlijst gezet.

Jaap Spijkers, Juup Bakkers en Chiem Vreeken Foto: Jan Moeskops

Langzaam verzeilt Johnny in de louche onderwereld van de sport, waar voetballers niet meer dan handelswaar zijn. Hij raakt de controle over zijn leven kwijt en hij moet keuzes maken die niets meer te maken hebben met zijn liefde voor de sport. Hassouni speelt een cultureel attaché van de Nederlandse ambassade die de export van Nederlandse voetbal-expertise wil bevorderen.

Opnames

De nieuwe reeks is geschreven door thrillerauteur Charles den Tex en wordt geregisseerd door Mark de Cloe (Mannenharten) en Iván López Núñez (Project Orpheus). De opnames vinden voor een groot deel plaats in het buitenland; zo wordt er gedraaid in België, Italië en Thailand. Producent van het project is Bing Film.

Volgens KRO-NCRV “zet Voetbalmaffia onze sterke traditie met series als Penoza en Vlucht HS13 voort''. Van KRO-hit Penoza wordt komend najaar het allerlaatste seizoen uitgezonden.