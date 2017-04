Grace Jones en Mary J. Blige op North Sea

In totaal treden er in Rotterdam in het weekend van 7, 8 en 9 juli ruim 150 artiesten en bands op, verdeeld over veertien podia. Het festival besteedt dit jaar bijzondere aandacht aan de muziekscene uit Chicago, het vooruitstrevende label PI Recordings en het voor jazz bijzondere jaar 1917.

Eerder werden de namen van onder meer Usher & The Roots, Solange, Emeli Sandé, Gladys Knight, Erykah Badu en De La Soul bekendgemaakt. Ook Jamie Lidell and The Royal Pharaohs, Norah Jones en Jamiroquai komen naar de 42e editie van het evenement.