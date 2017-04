Justin Bieber bezorgt Luis Fonsi nummer 1-hit

Despacito stond al tien weken genoteerd in de singleslijst, maar ondanks een lichte stijgingen wist het nummer nog niet in de hoogste regionen te belanden. Dat veranderde vorige week toen Bieber met het nummer aan de haal ging. Via plaats zeven is Despacito nu op de koppositie terechtgekomen.

Een domper voor Lil' Kleine, die anders zijn derde nummer 1-hit had gescoord met Alleen. De rapper moet nu genoegen nemen met de tweede plaats. Oud-lijstaanvoerders Ed Sheeran en Boef verliezen terrein en zakken naar respectievelijk plaats drie en vier.