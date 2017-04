MTV eert Fast & Furious-filmreeks met award

Het is voor het eerst dat de Generation Award naar een filmreeks gaat in plaats van naar een individu. De hoogste persoonlijke onderscheiding van de MTV Movie Awards ging eerder naar onder anderen Johnny Depp, Jamie Foxx en Will Smith.

Fast & Furious-hoofdrolspeler Vin Diesel neemt de bijzondere prijs volgende week zondag in ontvangst. Hij wordt vergezeld door zijn tegenspelers Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson en Jordana Brewster.

MTV reikt dit jaar voor het eerst ook prijzen uit aan televisieprogramma’s. De naam werd daarom veranderd van MTV Movie Awards naar MTV Movie & TV Awards. De horrorfilm Get Out is dit jaar met zes nominaties de grootste kanshebber.