Acteur Oscar Isaac vader geworden van zoon

Op het Twitteraccount van Annika Andersson is een filmpje te zien waarin Elvira hun pasgeboren zoon aan de wereld voorstelt.

Wohooo - Three Awards for Bobbi Jene and greeting by Elvira Lind with newborn baby !!! #Tribeca2017 @Tribeca #BobbiJene pic.twitter.com/v2NgMTZJCA — Annika Andersson (@Cinespons) 27 april 2017

De documentairemaakster is dolblij met de komst van de kleine man. Elvira en haar man Oscar Isaac, die in de filmreeks Star Wars te zien is als Poe Dameron, zijn sinds twee jaar een stel.