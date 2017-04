Op het shirt waarop de komiek prijkt staat de tekst: "Hij is grappig. Hem dood ik als laatste". Was 'getekend' Recep Tayyip Erdogan, president van Turkije.

Böhmermann zag de lol er niet van in en spande onmiddellijk een kort geding aan tegen Pro Deutschland, de rechts-populistische partij die het hebbeding via internet op de markt had gebracht.

Zijn advocaat Torben Düsing bevestigde vrijdag dat de satiricus naar de rechter is gestapt. "De heer Böhmermann is niet beschikbaar als reclamegezicht voor de verkoop van spullen van Pro Deutschland. Hij wil niet dat politieke partijen met zijn personage geld verdienen."

Het bestuur van Pro Deutschland besloot het maar niet te laten aankomen op een rechtszaak. "We hebben vandaag het gewraakte T-shirt uit ons assortiment gehaald", was de snelle reactie.

De komiek droeg ruim een jaar geleden in zijn programma Neo Magazin Royale om de grens tussen satire en smaad te verkennen een geruchtmakend gedicht over Erdogan voor. Deze was 'not amused' en diende prompt een aanklacht in wegens belediging van een buitenlands staatshoofd.