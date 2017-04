Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

David Beckham heeft filmrol te pakken

35 min geleden

David Bekcham is vooral bekend van zijn puntgave traptechniek die hij etaleerde in het shirt van Manchester United en Real Madrid. Ook zijn looks zijn een veelbesproken onderwerp en die zijn binnenkort te zien op het witte doek.