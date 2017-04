Rapper DMX naar afkickkliniek

Het nieuws komt vlak nadat de 46-jarige rapper eerder deze week drie shows afzegde. Zijn manager zei dat het ging om een 'medisch spoedgeval'. Nu geeft hij toe dat DMX toen naar een afkickkliniek ging om hulp te zoeken. De rapper vond namelijk dat hij 'richting een duistere plek' ging.

"Het is belangrijk dat hij nu wat tijd neemt om zich op zijn gezondheid te concentreren zodat hij een betere vader, vriend en artiest kan zijn", aldus manager Pat Gallo. "We zijn enorm dankbaar voor alle steun en bezorgde reacties die binnenstromen. We vragen jullie om voor DMX te bidden. Hij omarmt jullie steun."

Naar verluidt worstelt DMX, oftewel Earl Simmons, wederom met zijn drankverslaving. Hiervoor is hij afgelopen jaren al eerder opgenomen in een kliniek.