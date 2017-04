Komedie Toni Erdmann wint zes Duitse prijzen

Het zijn niet de eerste prijzen voor Toni Erdmann. De film, die zijn wereldpremière beleefde in Cannes, kreeg inmiddels al tientallen beeldjes. In Nederland riepen de filmcritici Toni Erdmann ook uit tot beste film van 2016.

De bitterzoete tragikomedie van regisseur Maren Ade vertelt over een vader (Peter Simonischek) die tijdens een spontaan bezoek aan zijn dochter, die in het buitenland werkt, merkt hoe ongelukkig zij (Sandra Hüller) is. Hij besluit haar te helpen door met zijn alter ego Toni Erdmann haar leven op een positieve manier te gaan ontregelen. Minis speelt één van haar beste vriendinnen.

Er wordt momenteel gewerkt aan een Amerikaanse remake, met Jack Nicholson in de hoofdrol. In de Nederlandse arthousebioscopen was Toni Erdmann in het najaar een groot succes. De film verscheen afgelopen maand in Nederland op dvd en blu-ray.