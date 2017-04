Komedie Ron Goossens gaat naar buitenland

De komedie van de makers van New Kids beleeft komend weekend haar festivalpremière op het Crossing Europe Film Festival in Linz en is vervolgens ook te zien op festivals in Brazilië, Zwitserland en Canada.

Dat heeft distributeur Entertainment One zaterdag bekendgemaakt. Steffen Haars en Flip van der Kuil zullen op het Crossing Europe Film Festival aanwezig zijn om Ron Goossens te introduceren.

De film vertelt over een dronkenlap (Tim Haars) die doorbreekt met een YouTube-filmpje van een gevaarlijke actie. Hij gaat aan de slag als amateurstuntman en werkt zich snel op in de met bezuinigingen worstelende Nederlandse filmsector. In de komedie spelen échte regisseurs als Martin Koolhoven, Dick Maas en Eddy Terstall zichzelf.

Ron Goossens behaalde in de Nederlandse bioscopen de status van Gouden Film. De komedie verschijnt op 24 mei op dvd en blu-ray.