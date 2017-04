Voormalig Disneyster dood aangetroffen

Michael werd maandag door de politie van de staat Washington dood gevonden in zijn auto. De voormalig acteur pleegde zelfmoord door zichzelf door zijn hoofd te schieten. Michael laat zijn vrouw Katie, dochter Ava en zoon Leo achter.

In 2004 was Michael te zien in de film Miracle, over de Amerikaanse ijshockeyploeg die in 1980 Olympisch goud won. In die film, waarin ook onder anderen Kurt Russell speelde, nam hij de rol van Jack O'Callahan voor zijn rekening.

Jack O'Callahan, wiens personage werd gespeeld door Michael, heeft ook gereageerd op de zelfmoord. "Erg droevig. Mijn condoleances en liefde voor Katie en de familie."

In 2010 verliet Michael Hollywood en meldde zich aan bij het Amerikaanse leger. Volgens TMZ ging de officier tot deze actie over door de nasleep van zijn gevechten met ISIS in Syrië en Irak.