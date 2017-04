Leonardo DiCaprio bij klimaatprotest

Leonardo liep mee in een mars in Washington. De acteur liep mee in de optocht die georganiseerd was om de eerste honderd dagen van Donald Trump als president van de Verenigde Staten te bekritiseren.

Bij het protest liepen de aanwezigen met borden als 'Er is geen planeet B' en 'Maak de aarde weer groot', verwijzend naar uitspraken van de controversiele president. Leonardo hield zelf een bord vast met de tekst 'Klimaatverandering is echt'.