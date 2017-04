Jacob Derwig in toneelstuk Revolutionary Road

Dat heeft Theater Rotterdam zondag gemeld. Ook de Vlaamse actrice Alejandra Theus is in de voorstelling te zien.

Revolutionary Road vertelt over het jonge echtpaar Frank en April Wheeler. Hun leven is totaal vastgelopen in een burgerlijke bestaan in de buitenwijk van een grote stad, waar alles draait om voldoen aan het perfecte plaatje. Terwijl ze hun leven steeds meer beginnen te haten, valt hun huwelijk langzaam uit elkaar.

Het boek kreeg grote bekendheid door de gelauwerde filmversie die regisseur Sam Mendes er in 2008 van maakte. De hoofdrollen werden toen gespeeld door Leonardo DiCaprio en Kate Winslet, die voor het eerst sinds megahit Titanic weer samen in een film te zien waren. De Nederlandse theaterversie werd geschreven door Jacob Derwig en wordt geregisseerd door Erik Whien.

Revolutionary Road gaat begin oktober in première en is daarna tot eind december door het hele land te zien.