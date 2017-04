Robin Boissevain regisseert eerste clip

De clip is dit weekend gelanceerd op YouTube, zo maakten zij zondag bekend.

LaGarçon werd in de lente van 2015 opgericht en speelde de afgelopen jaren op verschillende festivals in Nederland. KewlFeEçiE is het eerste nummer dat de band voorziet van een videoclip. Het lied, dat gaat over de zoektocht naar een meisje, is ook te horen via iTunes en Spotify.

In de clip zijn onder meer actrices Nyncke Beekhuyzen en Eva Laurenssen te zien, die ook de vaste achtergrondzangeressen van LaGarçon zijn. De band is de komende zomer onder meer te zien op Bevrijdingsdagpop in het Vondelpark, de Parade en tijdens de Zoomer Avonden in dierenpark Artis. KewlFeEçiE zal dan ook te horen zijn.

Robin Boissevain (20) maakte eerder ook de korte film Parnassus voor het televisieformat 3LAB. Deze variatie op Romeo en Julia, met in de hoofdrollen Yannick de Waal en Raymond Thiry, vertelt over de verboden liefde tussen de kinderen van twee elkaar beconcurrerende Amsterdamse snackbareigenaars.