Musical Marathon ook volgend seizoen te zien

De musicalversie van de hitfilm uit 2012 vertelt over vier Rotterdamse garagemonteurs van middelbare leeftijd die om hun garage te redden de marathon van Rotterdam moeten uitlopen. De filmversie, met in de hoofdrollen Stefan de Walle, Frank Lammers, Martin van Waardenberg en Marcel Hensema, was een grote hit in de bioscopen.

Ook de musical trekt nu volle zalen in de theaters. In de musicalversie, die is geschreven door Thomas Acda, worden de hoofdrollen gespeeld door John Buijsman, Kees Boot, Jelka van Houten en Lucretia van der Vloot. De recensies waren positief.

De kaartverkoop voor de voorstellingen in het najaar is van start gegaan.