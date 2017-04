Tatoeëerder Dr. Woo plaatste dit weekend een foto van de nieuwe lichaamsversiering van Miley op Instagram.

Het is niet de eerste tatoeage van een hond die de 24-jarige zangeres liet aanbrengen op haar lijf. De voormalige Disney-ster liet eerder een afbeelding van haar hond Floyd in haar huid prikken, nadat deze in 2014 was gedood door een coyote.

Miley heeft al heel wat tatoeages, zo'n vijftig. Dit zijn vooral kleine tattoo's. En er zitten wat vreemde plaatjes tussen. Zo heeft de verloofde van Liam Hemsworth een avocado, een potje van het Australische broodbeleg Vegemite, een tand, een verdrietig poesje in de binnenkant van haar lip en een marihuanablaadje laten vereeuwigen op haar lichaam.