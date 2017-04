Op 4 mei wordt het koningspaar terug verwacht voor de nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam.

'Het waren drukke dagen', vertelde Máxima vrijdagavond in het Koninklijke Paleis in Amsterdam al aan dinergast Mohamed Yahia uit Helmond. Hij was één van de 150 uitgenodigde medejarigen van de koning. Bij de koffie kwam hij in gesprek met de koningin. Die vertelde hem dat ze zaterdag nog vrienden over de vloer zouden krijgen en daarna drie dagen op vakantie zouden gaan, aldus Yahia tegen het Eindhovens Dagblad.

Die vrienden waren onder anderen het Spaanse koningspaar, de Aga Khan, de Luxemburgse groothertog Henri en zijn vrouw Maria Teresa, de troonopvolgers van Denemarken, Griekenland, Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen en Zweden met hun partners, prinses Märtha Louise, en de eigen familie. Die kregen een sportief uitje op de Maasvlakte, een diner en groot feest op het terrein van de koninklijke stallen.

Kroonprinses Victoria en echtgenoot prins Daniel moesten zondag overigens al weer vroeg weg om de 71e verjaardag te vieren van Victoria's vader koning Carl Gustaf. Andere gasten gebruikten de tijd voor een fietstochtje door Den Haag. De Griekse kroonprins Pavlos, die binnenkort ook zijn vijftigste verjaardag viert, en zijn vrouw Marie Chantal berichtten daarover op Instagram.