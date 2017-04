Dat heeft Hans aan Ivo Niehe verteld in de TV Show. "Ik heb dat uitgesteld, uitgesteld, uitgesteld en ik heb daardoor ook wel een zeker risico genomen. Nu is het zo dat de PSA-waarde zo hoog is, dat ze nu iets hebben gevonden en nu moet ik bestraald worden."

Gerust is hij er nog niet op: "Ik ben nu heel schor, dan denk ik meteen dat ik keelkanker heb."

In 2006 werd er bij Hans voor het eerst prostaatkanker geconstateerd, waarna hij geopeerd moest worden. Vijf jaar geleden waren de PSA-waarden in zijn bloed opnieuw verontrustend hoog en bleek een restant van de tumor opnieuw aangegroeid. Een operatie die daarop volgde, verliep goed. Bestralen wilde hij echt niet en Hans besloot om de zaak op zijn beloop te laten.

Begin dit jaar moest hij echter opnieuw onder het mes, toen er een gezwel in zijn blaas bleek te zitten.