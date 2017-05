Ruud Gullit houdt tv-klussen aan

Dat liet de oud-international zondagavond weten in Rondo, het praatprogramma van presentator Jack van Gelder op Ziggo Sport. "Dat kan ik blijven doen, ja", beaamde hij desgevraagd.

De oud-voetballer begon afgelopen september als analist bij het sportkanaal van kabelaar Ziggo. Eerder werkte hij in Nederland voor Fox Sports en SBS, en internationaal voor onder meer het Britse Sky Sports en de Amerikaanse sportzender ESPN.

Gullit moet bij Oranje de rechterhand worden van Dick Advocaat, die na het afhaken van Henk ten Cate de enige kandidaat is om de ontslagen Danny Blind als bondscoach op te volgen. "Maar niets is nog zeker. Ik wilde helemaal geen bondscoach worden. Ik wil alleen maar het Nederlands elftal helpen. We zitten in een moeilijke fase, maar zo slecht als nu hoeft het niet te zijn", zei Gullit.