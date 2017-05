Volgens The Hollywood Reporter haalde de film het overgrote deel van de opbrengst op buiten de Verenigde Staten. 'Slechts' 193 miljoen van de box office recette kwam uit eigen land. Van de 868 miljoen die daarbuiten aan bioscoopkaartjes over de toonbank ging, kwam 361 miljoen uit China.

Voor filmstudio Universal is F8, zoals de film ook wordt genoemd, het vierde miljardensucces uit de 105-jarige geschiedenis. In 2015 leverden Minions, Jurassic World én voorganger Furious 7 meer dan een miljard dollar op.

The Fate Of The Furious is de dertigste film ooit die de miljardgrens passeert, en de tweede film van 2017. Eerder bereikte ook Disney's Beauty And The Beast die mijlpaal.