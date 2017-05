Ed Sheeran gaat zingen in Game Of Thrones

"Ik doe een scène met Maisie", aldus Ed over Game Of Thrones-actrice Maisie Williams, die Arya Stark speelt. "Ik zing een liedje en dan zegt zij: 'Oh, dat is een mooi liedje'. En dan is er nog wat tekst." Het is niet zo gek dat Ed juist met Maisie een scène doet, de makers vroegen hem voor een gastrol als verrassing voor de 20-jarige actrice en fan. Eerder liet de zanger al weten dat hij maar een paar minuten te zien zal zijn in de serie, en dat hij niet verwacht dat zijn personage doodgaat.

Ed is niet de eerste muzikant die een rolletje heeft in de populaire serie. Eerder waren Gary Lightbody van Snow Patrol, Will Champion van Coldplay, Sigur Rós en de leden van Mastodon al eens te zien in Game Of Thrones.