Gaat Freek Vonk weer naar de haaien?

"Na 13 uur vliegen uitgerust aangekomen in Kaapstad..... nu nog een half uurtje rijden naar Simon's Town, witte haaien here we comeeeeee", schrijft Freek bij een foto op Instagram. Daarop is hij te zien met zijn cameraploeg.

En dat de televisiebioloog nergens bang voor is, blijkt wel uit een andere post op Instagram. Hierop is te zien dat hij zich bevindt in Zuid-Afrika en dat hij tussen héél veel witte haaien gaat zwemmen. "Nergens zitten meer witte haaien dan in de baai achter mij..... Goodmorning sunny Simon's Town."