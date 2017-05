Jim Bakkum wil oud worden zoals Arie Boomsma

Dat vertelt de 29-jarige in een interview op andC. “David Beckham is toch wel een voorbeeld. Dat is zo’n stijlicoon”. Ook kijkt de acteur op tegen de 14 jaar oudere Arie. “Arie Boomsma vind ik ook een mooie man. Zo wil ik wel oud worden.”

Of de 43-jarige Arie het stempel ‘oud’ als een compliment zal opvatten, is de vraag, maar Jim bedoelt het vast goed.

Los daarvan is het interview met Bakkum een grote lofzang aan zijn vrouw, met wie hij al tien jaar samen is. De acteur roemt haar billen én borsten, vindt haar een voorbeeld voor andere vrouwen en zegt in haar toch echt de ware te hebben gevonden.