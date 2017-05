Chainsmokers crasht schoolfeest in Illinois

Het New Yorkse dj-duo bleef maar kort: ze deden slechts één nummer, zo melden lokale media.

Een van de scholieren op de Huntley High School had The Chainsmokers uitgenodigd voor het gala, maar hoorde daarna nooit meer wat van het duo. Andrew Taggart en Alex Pall van The Chainsmokers zagen er echter wel de humor van in en besloten contact te zoeken met het schoolhoofd voor een verrassingsoptreden.

De groep gaf op diezelfde avond een concert in de nabijgelegen Allstate Arena. "Het was aan de overkant van de straat, dus waarom niet", twitterden Taggart en Pall bij een foto van de zaal.