Een van de festivalgangers heeft Ja Rule en Billy McFarland, de initiatiefnemers van wat ’s werelds meest luxueuze festival moest worden, aangeklaagd.

De bezoeker wil honderd miljoen dollar (bijna 92 miljoen euro) van de rapper en zijn maatje, die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan contractbreuk en fraude. In de aanklacht, die in handen is van Rolling Stone, staat dat het Fyre Festival “meer leek op The Hunger Games of Lord Of The Flies dan Coachella”.

Ja Rule en McFarland zouden de bezoekers willens en wetens in gevaar hebben gebracht. Volgens advocaat Mark Geragos was het duo al maanden op de hoogte van de problemen rondom het festival, maar kregen kaarthouders daar niets van te horen. Artiesten die op zouden treden, werden wel gewaarschuwd. Zo zegde Blink 182 daags voor het festival af.

Paniekerige situatie

Het Fyre Festival viel voordat het goed en wel begonnen was al in het water. Op social media regende het klachten van de festivalgangers, die duizenden of soms wel tienduizenden dollars betaalden voor een kaartje. In plaats van te overnachten in chique bungalows stonden er tenten klaar, de luxe maaltijden bestonden uit niet meer dan een boterham met kaas.

“Het tekort aan voedsel, water, adequate huisvesting en medische zorg veroorzaakte een gevaarlijke en paniekerige situatie”, staat in de aanklacht. De bezoekers zaten “plotseling op een afgelegen eiland zonder basisvoorzieningen.”

McFarland erkende dat hij en Ja Rule “een beetje naïef” waren geweest. “We waren overweldigd en hadden geen idee hoe we al deze problemen op moesten lossen”, zei hij tegen Rolling Stone. Ja Rule liet vrijdag via Twitter al weten ‘kapot’ te zijn van het floppen van Fyre Festival. Desondanks zijn de heren van plan volgend jaar weer een festival te organiseren. “Dan beginnen we eerder”, beloofde McFarland.