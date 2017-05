Dat maakte distributeur Independent Films maandag bekend.

Ook Waldemar Torenstra is te zien in de komedie, die op 21 december in de bioscopen te zien is. Hij speelt Thijs, een vader die Marjolein (Jelka van Houten) op het schoolplein leert kennen. Jelka, Eva van de Wijdeven en Loes Luca spelen de hoofdrollen in Huisvrouwen bestaan niet. Ook Jim Bakkum, Kay Greidanus, Leo Alkemade en Victoria Koblenko zijn te zien in de komedie.

Huisvrouwen bestaan niet gaat over twee zussen die door hun moeder gedwongen worden hun verschillen aan de kant te zetten en na te denken over hun leven en huishouden. De film, die wordt geregisseerd door Aniëlle Webster, is gebaseerd op de theatervoorstelling De huisvrouwmonologen. Cabaretier Richard Kemper schreef het scenario voor de filmversie.