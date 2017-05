Stone maakte een documentaireserie over de Russische leider, The Putin Interviews, die vanaf 12 juni te zien is op het Amerikaanse Showtime.

Stone werkte twee jaar aan de vierdelige reeks en reisde meermaals af naar Moskou en Sotsji voor gesprekken met Poetin. De Russische president heeft het volgens Variety met de filmmaker onder meer over de laatste Amerikaanse presidenten en over de nalatenschap van Stalin, Gorbatsjov en Reagan.

Ook spreekt Poetin over het ingrijpen van Rusland in Syrië en Oekraïne en vraagt Stone hem waarom Rusland de Amerikaanse verkiezingen heeft beïnvloed. Daarop antwoord Poetin in de trailer enkel met een glimlach.

Begrijpen

“Als Vladimir Poetin inderdaad een grote vijand is van de Verenigde Staten, dan moeten we hem tenminste proberen te begrijpen”, zei Stone tegen verschillende Amerikaanse media over de documentairereeks.

Het is niet de eerste keer dat de maker van films als Platoon en JFK een controversiële wereldleider spreekt. Eerder maakte hij documentaires over onder anderen Fidel Castro, Hugo Chavez en Benjamin Nethanyahu.