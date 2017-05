Dat vertelden ze maandag in RTL Late Night.

“Dit jaar doen we meer met elkaar. Daar komen de mensen ook echt voor”, weet Jandino. “Ze kunnen voor een van ons naar het theater, maar komen naar Gabbers voor ons vieren.”

Een ander verschil met vorig jaar is dat de vier Gabbers dit keer alleen nieuw materiaal spelen. “Vorige keer was alles nieuw. We wisten niet goed wat zou werken”, zei Guido. “Dus toen hebben we ook de beste stukken uit onze eigen shows gedaan.”

Gasten

En dan heeft het kwartet nog iets nieuws in petto: een aantal gastoptredens. Onder anderen kickbokser Rico Verhoeven, Jody Bernal en de Ashton Brothers komen langs. “De gasten doen met ons mee en wij met hen”, vertelde Roué.

Jandino, Guido, Roué en Philippe kijken uit naar de vier shows op 15, 16 en 17 juni. “Het was supertof om te doen en we kijken er super naar uit om het weer te gaan doen”, zei Jandino. “Ik ben blij dat we het weer mogen gaan doen met elkaar.”