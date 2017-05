Gwyneth Paltrow toch weer op Met Gala

Na het gala in 2013 liet de actrice in duidelijke bewoording aan USA Today weten dat ze het bal van Vogue-hoofdredactrice Anna Wintour voor het laatst had bezocht. "Ik ga nooit meer. Het was zo on-leuk. Het was er bloedheet. Het was er veel te druk. Ik heb me helemaal niet vermaakt." Op de Australische radio voegde ze daar nog aan toe: "Het klinkt allemaal heel glamoureus, maar dan kom je daar en is het heet en word je de hele tijd geduwd."

Dat ze van gedachte is veranderd, heeft waarschijnlijk iets te maken met de deal die ze onlangs sloot met het bedrijf van Anna. Dat gaat vier keer per jaar een magazine uitbrengen gebaseerd op Gwyneths lifestyleblog Goop.

Gwyneth was één van de vele sterren die het gala in New York bezocht. Onder meer de zussen Kardashian/Jenner, Katy Perry, Rihanna, Pharrell Williams, Madonna, Céline Dion, Paris Jackson, Diddy, Amy Schumer en Lena Dunham waren van de partij. Amy en Lena lieten zich in het verleden ook negatief uit over het evenement.