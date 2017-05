Sef werkt harder sinds geboorte zoon

"Zo moest ik bijvoorbeeld in afgebakende periodes de studio in. Normaal als ik ergens niet op kon komen, dacht ik: ik laat het even en ga op een ander moment verder. Nu had ik die tijd niet", vertelt Sef, de artiestennaam van Yousef Gnaoui, in Viva. De rapper werd in oktober vader van zoontje Aziz.

Die druk werkt echter wel, aldus Sef. "En daar komt nog eens bij dat ik wil dat hij het later heel vet gaat vinden."

Het vaderschap geeft Sef een bijzonder gevoel. "Waar je niet bij stilstaat, is dat het echt altijd 'aan' staat. Je hebt gewoon letterlijk de verantwoordelijkheid voor een persoon die niks kan. En dat is wel een gek gevoel. Ook leuk, omdat het heel blanco is. Het kan nog alle kanten op."