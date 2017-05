Trainingen vallen Koos van Plateringen zwaar

"Ik moet vandaag ook weer vijf uur lang trainen. En alles doet pijn na zo'n training", zo beklaagde de Shownieuws-presentator zich dinsdag op Radio 10. "Het voelt serieus of ik van een drieling bevallen ben of zo."

Toch krijgt Koos er ook heel veel voor terug. De repetities met zijn danspartner Renate Gerschtanowitz gaan uitstekend. "We hebben er zoveel lol in. Hoever we het gaan schoppen is aan de jury natuurlijk", zegt hij. "Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we ver gaan komen."

De derde reeks van Dance Dance Dance is in het najaar bij RTL 4 te zien. Naast Koos doen ook onder meer zangeressen Maan en Edsilia Rombley en cabaretier Roué Verveer mee.