Airen Mylène vergeet achternaam wel eens

"Op de televisie is mijn titelbalkje een paar seconden in beeld. Bij de naam Airen Tjon-A-Tsien zie je allemaal streepjes. Het is een lastige naam", zegt Airen dinsdag in de Volkskrant. "Als mensen hem horen, maken ze er iets van als: Ching Chang Chong. Ik dacht: laten we het makkelijker maken. Mijn tweede naam is Mylène, zo voelt het nog steeds als iets van mezelf."

De presentatrice is nu zo gewend aan haar 'nieuwe' naam dat ze soms vergeet wat haar echte achternaam was. "Als ik die thuis op een envelop zie staan, is het van: o ja, zo heet ik."