"Volgens mij dromen alle Nederlandse acteurs die ooit in een grote tv-serie of film hebben gespeeld daar weleens over", aldus Tygo tegen Veronica Magazine, die ook met minder genoegen neemt. "Tegen een mooie grote productie in Engeland zeg ik ook geen nee."

Van stoppen is in ieder geval nog geen sprake. Tygo: "Ik hoop dat ik op een respectabele leeftijd op een set neerval."