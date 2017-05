Film La La Land eenmalig met liveorkest

La La Land in Concert wordt op 26 en 27 mei voor het eerst vertoond in de Hollywood Bowl in Los Angeles. Daarna volgt een wereldtournee waarbij in oktober Nederland aan de beurt is. De originele film wordt op groot scherm vertoond, terwijl het orkest de muziek van componist Justin Hurwitz live ten gehore brengt. De kaartverkoop voor La La Land in Concert begint zaterdag.

De film met Emma Stone en Ryan Gosling in de hoofdrol was afgelopen jaar een van de best ontvangen films. Hij won onder meer zes Oscars en zeven Golden Globes.