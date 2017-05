Tom Waits deed auditie voor Reservoir Dogs

"Er kwamen allerlei gekke personen binnen om auditie te doen. Die begonnen gewoon de teksten te lezen. Ook Tom Waits kwam langs en las voor. Ik liet Tom de Madonna-speech voorlezen, alleen maar om hem díe tekst te horen uitspreken", aldus Tarantino.

Tarantino sprak volgens Variety op het Tribeca Film Festival, waar de cast van destijds een kleine reünie hield. Zo waren Harvey Keitel (Mr White), Tim Roth (Mr Orange), Michael Madsen (Mr Blond) en Steve Buscemi (Mr Pink) ook aanwezig. Keitel haalde nog even de zware repetities aan. "We hadden maar twee weken en dat is echt ongekend voor Hollywood-begrippen."

Cast Reservoir Dogs Foto: Hollandse Hoogte

De cultfilm uit 1992 is niet gemaakt voor mensen met een zwakke maag, zo bleek. Zo is er een martelscène in de film die niet iedereen kon waarderen. "Ik ging tellen hoeveel mensen er zouden weglopen bij die scène. 33 is het record", aldus Tarantino.