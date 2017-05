premium

Noren kunnen zingen voor koningspaar

59 min geleden

De Noorse bevolking is dinsdag opgeroepen om volgende week voor het paleis te komen zingen voor koning Harald en koningin Sonja. Die vieren op 9 en 10 mei hun tachtigste verjaardag met tal van festiviteiten. Harald heeft de mijlpaal in februari al bereikt, Sonja is in juli jarig.