Dat weet TMZ te melden. Volgens bronnen is de relatie nog wel heel pril en zouden de twee pas iets meer dan een maand een stel zijn.

Justin en Hailee zouden gekoppeld zijn door dominee Carl Lentz. De twee gaan allebei naar zijn kerk om daar diensten bij te wonen.

De zanger zou op dit moment in New York zijn om zijn liefje te ontmoeten, nadat zij naar het Met Gala geweest is. Onlangs werd Justin door fotografen al betrapt terwijl hij met Hailee aan het FaceTimen was.