“Remy zei de hele tijd ‘je bent te lief’, maar de laatste week is de agressie er wel uitgekomen en ik moet zeggen, dat voelt wel lekker”, zei Filemon dinsdag tegen RTL. “Je merkt wel dat als je die agressie in jezelf hebt gevonden, je daar een stuk zelfverzekerder van wordt.”

Filemon dook in de wereld van het kickboksen omdat hij die “fascinerend” vindt. “En ik ben heel braaf opgevoed. ‘Geen agressie’, ‘niet slaan’ is mij altijd ingepeperd. Ik vond het interessant om na te gaan of ik die agressie nog in me heb. Agressie is natuurlijk ook iets wat je drijft.”

Ajouad

De presentator traint niet voor niets. 3 juni moet hij tijdens een groot kickboksgala in Groningen aan de slag. Filemon neemt het dan op tegen Ajouad El Miloudi, die wordt getraind door wereldkampioen Ramzi Tamaditi.

Filemon slaat door, waarvoor de presentator naar Thailand afreisde en met neurobioloog Dick Swaab spreekt, is vanaf 7 mei elke zondag te zien op NPO 3. Het gevecht van Filemon en Ajouad is op 4 juni te zien in de laatste aflevering van Filemon slaat door.